Более 270 млрд рублей выделят на новые выплаты на детей до 16 лет

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На новые единовременные выплаты на детей до 16 лет выделят свыше 270 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.
В министерстве заявили, что в стране более 27 млн детей в таком возрасте.
«На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд руб.», — цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
В ведомстве уточнили, что для тех родителей, кому еще не была предоставлена такая выплата, возможность подачи заявления на ее получение сохраняется до 1 октября. В данном случае ранее введенные выплаты и новая дополнительная выплата будут направлены единой суммой.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации сообщил, что в июле граждане снова получат детские выплаты в рамках поддержки населения на фоне пандемии коронавируса.
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