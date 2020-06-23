На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

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mavit
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На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

Злива, яка тривала майже пів дня підтопила районний центр на Волині.

Йдеться про селище Ратне. Фото підтоплених вулиць селища опублікувала Журналістка Марія Сидорук у спільноті «Я ♥ Ратне» у фейсбуці.

«У райцентрі Ратне розпочався дощ. Літо 2020 дивує своєю погодою: то надзвичайна спека триває тиждень, а наступного проливні дощі. Пропонуємо вам переглянути фото дощового райцентру. Злива розпочалася в пообідню пору та тривала й до вечора», — йдеться у дописі до фото.

На світлинах видно, що на вулицях Ратного утворилися величезні калюжі та навіть невеличке «озерце» на виїзді з пожежної частини.

На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО