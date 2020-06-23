На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО

Злива, яка тривала майже пів дня підтопила районний центр на Волині.

Йдеться про селище Ратне. Фото підтоплених вулиць селища опублікувала Журналістка Марія Сидорук у спільноті «Я ♥ Ратне» у фейсбуці.

«У райцентрі Ратне розпочався дощ. Літо 2020 дивує своєю погодою: то надзвичайна спека триває тиждень, а наступного проливні дощі. Пропонуємо вам переглянути фото дощового райцентру. Злива розпочалася в пообідню пору та тривала й до вечора», — йдеться у дописі до фото.

На світлинах видно, що на вулицях Ратного утворилися величезні калюжі та навіть невеличке «озерце» на виїзді з пожежної частини.