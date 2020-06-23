Пневматическое оружие: приобретение и использование

В том случае, если вы приобретаете пневматическую винтовку, вы обязательно должны знать не только основные правила приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия.

Начнем с того, что подразумевают под значением пневматическое оружие. К этому понятию относят оружие, которое предназначено для поражения цели специальным снарядом. Он в свою очередь получает специальное направление движения за счет энергии сжатого газа.

Стоит заметить, что согласно федеральному закону о пневматическом оружии, у него есть лишь только два типа и вида применения. К ним относят стрельбу на охоте и спортивную деятельность. В остальных случаях по закону использование пневматического оружия запрещено. Очень часто желают приобрести пневматическое оружие с целью самообороны. На самом деле, это незаконно, поэтому делать подобного не стоит.

В том случае, если вам необходимо приобрести пневматическое оружие, используя интернет-магазин Лига Спорта, с дульной энергией выше 3 джоулей, но не больше 7,5 джоулей, то вам специальная лицензия не потребуется. Если же джоулей больше 7,5, но не больше 25, тогда необходима и лицензия, и специальный охотничий билет.

По закону Российской Федерации приобрести пневматическое оружие может лишь молодой человек или девушка, достигшие совершеннолетия, а именно те, кому уже исполнилось 18 лет. Однако в некоторых областях, таких как Томская или Тюменская даже разрешили снизить пороговой возраст до 16 лет. Но эта практика действуют лишь в исключительных правилах.

Что касается применения пневматического оружия, то здесь возможны лишь строго несколько вариантов: