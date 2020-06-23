Президент России подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

«Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным указом президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 „О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей“, единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в пенсионный фонд России за назначением выплаты до 1 октября этого года.

Ранее подобные меры поддержки уже проводились в рамках указа Путина. В частности, каждая семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, могла обратиться с заявлением на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Подать заявление можно было один раз, выплаты начались 1 июня. Деньги могут получить только российские граждане, проживающие на территории страны. У ребенка также должно быть гражданство РФ.