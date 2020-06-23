На нефтеперерабатывающем заводе Pemex в Мексике произошел пожар из-за землетрясения

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Pemex
На крупнейшем в Мексике нефтеперерабатывающем заводе Pemex произошел пожар. Об этом сообщает Reuters.
Завод находится в Салина-Крус.
Пожар начался из-за землетрясения, которое произошло в стране.
В результате инцидента работа на заводе была остановлена. Информация о пострадавших и погибших при пожаре не уточняется.
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