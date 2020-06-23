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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в…
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире «Россия 24».
Так, льготная ипотека будет распространена на новое жилье не только стоимостью три млн руб., но и до шести млн рублей.
По его словам, в крупных городах льготная ипотека будет действовать в отношении жилья стоимостью до 12 млн рублей.
Президент также предложил выделить на программу льготных кредитов под 2% еще 100 млрд рублей.
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