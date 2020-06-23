У Луцькому районі жінка на городі вирощувала плантацію конопель. ФОТО

Учора, 22 червня, співробітники управління протидії наркозлочинності спільного із колегами із Луцького району виявили плантацію конопель на присадибній ділянці 34-річної жительки цього ж району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Правоохоронці вилучили майже 200 рослин коноплі. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Слід відзначити, що жінка у минулому притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів.

За фактом незаконного посіву або вирощування конопель триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Волинянці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.