​Путин предложил повысить НДФЛ для богачей. Главные тезисы заявления

Президент России Владимир Путин выступает с новым обращением к россиянам. Выступление посвящено промежуточным итогам борьбы с коронавирусом и ситуации в экономике страны.
Вот главные тезисы заявления:
- в последние три месяца уклад жизни резко изменился;
- всем приходилось в последнее время непросто, но очень важно, что в стране, в обществе не было растерянности. Напротив, многих людей объединило осознание реальной угрозы, четкое и ясное понимание ситуации;
- эпидемия коронавируса разделила время на до и после нее;
- есть убеждение в том, что эпидемии можно противостоять, вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни, не стали действовать по шаблону;
- президент поблагодарил глав регионов, городов, руководителей муниципалитетов за понимание своей ответственности и четкие действия;
- в ряде регионов — Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале — обстановка остается сложной, но никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придет на помощь;
- каждый на своем месте и участке совершил невозможное во время пандемии;
- несмотря на коронавирус, посевная кампания в России прошла успешно, урожай обещает быть хорошим;
- эпидемию заставили отступить, но вирус по-прежнему опасен. Президент попросил оставаться внимательными, бдительными, пока не появится вакцина. Все желают, чтобы препарат появился как можно раньше, но здесь принцип должен быть один — не навреди;
- вакцина — это не панацея, противостоять угрозе можно только за счет соблюдения мер безопасности;
- поддерживать медиков, которые борются с коронавирусом, — святая обязанность государства;
- стимулирующие выплаты для медработников продлили до 15 сентября, они получат повышенные отпускные;
- пандемия обозначила нерешенные проблемы, необходимо извлечь уроки из ситуации. Надо учесть полученный трудный опыт и сохранить весь объем ресурсов на здравоохранение, это более 500 млрд рублей;
- с 2001 года действует плоская шкала НДФЛ. То, что граждане с разным уровнем дохода платят налог одинаково, по одной ставке, на первый взгляд несправедливо. Но если учесть, что собираемость выросла, то станет ясно, что справедливость абсолютно ни при чем;
- Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей;
- вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, они будут «окрашены» в бюджете;
- из-за нерабочих дней и ограничений ВВП России в апреле снизился на 12%, по сути началась глобальная рецессия;
- формируется новая мировая реальность, сейчас в вопросах безопасности и развития можно полагаться только на себя;
- в июле еще раз выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет;
- семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе;
- безработица все-таки выросла, но драматического скачка удалось избежать;
- льготная ипотека станет доступна для покупки нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), в Москве и Петербурге — до 12 млн рублей;
- с 1 июля режим самозанятых вводится по всей стране, статус самозанятого можно ввести уже с 16 лет;
- нужно взвешенно подойти к открытию экономики — обеспечить безопасность граждан и не задавить бизнес избыточными требованиями;
- регионам направят еще 100 млрд рублей дополнительно на компенсацию потерь. Еще 100 млрд потратят дополнительно на ремонт дорог;
- страховые взносы в IT-сфере снизят с 14% до 7,6%, налог на прибыль теперь будет 3% вместо 20% ранее;
- реформа налогообложения для иностранных компаний, которые контролируют россияне. Такие организации будут платить по 5 млн рублей в год без дополнительной отчетности;
- еще предстоит «дожать, додавить эту заразу».