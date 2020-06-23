Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в…
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин поручил направить регионам в рамках борьбы с коронавирусом дополнительно еще 100 млрд рублей. Об этом он заявил во время телеобращения к нации, транслируемого на телеканале «Россия 24».
Данная сумма будет выделена в дополнение к 200 млрд руб., которые уже были направлены регионам.
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