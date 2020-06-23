МНЕНИЕ НАРОДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО — 10 неудобных фактов про поправки

Самый главный факт, скорее всего, известен уже каждому жителю страны — поправки на самом деле уже приняты, о чём прямо говорила глава ЦИК Элла Памфилова. Но, помимо этого, с поправками связаны и другие интересные, а порой очень забавные факты, большинство из которых вы точно не знали, особенно те, которые будут в конце. Итак, поехали.

1Организаторы голосования по изменению Конституции создали портал, где по пунктам рассказали о новых поправках. Однако первоначально там не было ни слова про обнуление. Эти слова были добавлены лишь после того, как журналисты заметили, что ни в одном из этих тематических блоков нет упоминания 81 первой статьи Конституции и поправок об обнулении президентских сроков. Это умалчивание основной цели — обнуления сроков, с которой и затевались поправки, характерна для всей ситуации с голосованием.

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Агитационная компания также обходит этот аспект поправок стороной, нигде не упоминается действующих президент и обнуление его сроков.

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ЗА три недели до голосования в администрации президента спустили целевые показатели, чтобы 60% проголосовали «за» Явку планировали в 55%. При этом около 60% избирателей должны поддержать президентские поправки. Чуть ранее регионы получили более упитанные целевые показатели: явка не менее 70%, поддержка поправок — 90%. Однако затем в Кремле снизили явочную планку до 55%. Чтобы повысить явку, запланировали несколько хитростей. Так, голосование будет длиться семь дней — с 25 июня по 1 июля. При этом шесть дней избиратели будут голосовать на дому, а в Москве голосование проведут дистанционно — для этого закупили оборудование стоимостью около миллиарда рублей. Ну и 10 миллиардов рублей на подарочные сертификаты для проголосовавших, куда же без них

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Обходится стороной 75-ая статья конституции, которая, по мнению серьёзных экономистов, глобально вредит нашей стране В этой статье говорится о Центральном Банке. А ЦБ, по мнению аналитиков, в частности, Валентина Катасонова — это и есть Первая Власть в Российской Федерации. Согласно статье, ЦентроБанк не подконтролен правительству и подчиняется глобальным структурам МВФ и ФРС. Таким образом, если остаётся основная власть — власть хозяев денег, то всё что касается поправок в конституцию — просто дымовая завеса…Если 75-ая статья остаётся неизменной, значит мы соглашаемся с властью хозяев денег, значит, что мы и дальше соглашаемся быть колонией из которой можно совершенно свободно выкачивать ресурсы, подрывать экономику, обваливать рубль и многое другое…5

Главными выгодоприобретателями мусорной реформы России стали несколько кланов ближайших друзей Владимира Путина. Они не только стали региональными операторами во многих регионах страны, но и строят мусоросжигательные заводы, что вызывает массовые протесты местных жителей. Компании, связанные с друзьями Путина, получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране – на общую сумму 423 миллиарда рублей. Компании, связанные с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, получили контракты на 165 миллиардов, с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой – на 107 миллиардов, с бизнесменами Аркадием Ротенбергом и Юрием Ковальчуком – на 88 и 63 миллиарда соответственно.

Как минимум в 30 регионах страны операторами по обращению с мусором стали люди, связанные с властью. 83% торгов по выбору региональных операторов во всех регионах страны прошли без конкуренции. Контракты с ними были заключены по ценам, близким к максимальным, а это значит, что и мусорные тарифы для граждан России будут близки к максимальным.

Реформа мусорной отрасли в России свелась к сжиганию и захоронению отходов, это прямо прописано в федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами госкомпании “Российский экологический оператор” (РЭО). Раздельный сбор мусора и утилизация вторсырья как действующие механизмы в документе не прописаны. Казалось бы, при чём здесь поправки? Об этом можно узнать ниже под выпуском из комментариев от ведущих экспертов. А мы продолжим.