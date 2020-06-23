Избирком Алтайского края прокомментировал сведения отказах членов комиссий участвовать голосовании Конституции

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова заявила, что информация об отказах членов избирательных комиссий от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ является недостоверной. При этом сама краевая избирательная комиссия якобы не имеет информации о количестве сложивших полномочия членов УИК, говорится в ответе на запрос ИА «Банкфакс». Однако, судя по документам территориальных избирательных комиссий, которые открыты для всех, число таких случаев может превышать сотню.

Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова напомнила, что на голосовании по поправкам в Конституцию РФ будут работать в том числе избирательные комиссии, сформированные по законодательству РФ о выборах и референдумах. Член комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей в том числе на основании письменного заявления, причем в нем не обязательно указывать причину. Отвечая на вопросы редакции, Акимова заявила, что члены участковых избирательных комиссий не слагают полномочия, указывая в качестве причины отказ от работы на всероссийском плебисците по поправкам в Конституцию РФ. По ее словам, эта информация якобы не соответствует действительности. «Избирательная комиссия Алтайского края выражает обеспокоенность распространением в сети Интернет недостоверной информации о массовых отказах членов участковых избирательных комиссий от работы, сложении ими своих полномочий в период подготовки проведения общероссийского голосования», — приводится комментарий Ирины Акимовой в ответе на запрос «Банкфакса».

При этом председатель сообщила, что краевой избирком якобы вовсе не имеет информации о количестве сложивших полномочия членов УИК, поскольку такие решения принимают территориальные избиркомы. В таком случае не совсем понятно, на чем основывается утверждение Акимовой о недостоверности информации. Как бы то ни было, избирательная комиссия также пояснила, что составы участковых комиссий пополняются из имеющегося резерва.

Между тем, судя по документам Центральной районной территориальной избирательной комиссии Барнаула, только 15 июня полномочий лишились 27 членов УИК с правом решающего голоса. Согласно уточнению в соответствии с положениями ФЗ, на которые ссылается крайизбирком, все ушли добровольно по собственному заявлению. Кроме того, из УИКов, прикрепленных к ТИКам Ленинского района, с 15 по 21 июня ушли 10 сотрудников. В Октябрьском районе 15 июня ушли девять человек. В Железнодорожном районе УИКи с начала июня покинули девять человек. В этом плане территориальная комиссия Индустриального района Барнаула оказалась самой стойкой: здесь от работы никто не отказался. Как становится ясно из списков, среди отказников есть представители всех четырех парламентских партий.

Также стоит отметить, что исход членов избиркомов наблюдается и в других городах Алтайского края, однако в меньших масштабах. Например, в двух ТИК Бийска содержится информация о девяти добровольцах, сложивших полномочия. В то же время отличился Рубцовск, где только 11 июня участки покинули 23 человека. Еще трое коллег присоединились к ним через несколько дней. В то же время в Новоалтайске полномочия сложили восемь человек. В избирательных комиссиях муниципальных образований отказы также происходят, но лишь единичные. Также точено некоторые сотрудники избиркомов начали уходить еще в марте.

Отметим, что в каждом из документов о лишении полномочий членов УИК говорится, что информация направляется в избирком Алтайского края. В связи с этим не совсем понятно, почему председатель Ирина Акимова утверждает, что не имеет сведений о числе покинувших УИКи, тем более, что они открыты для любого пользователя. Вместе с тем добавим, что ни в одном документе не указано, что люди отказываются работать именно на плебисците по поправкам в Конституцию РФ. Как бы то ни было, речь идет о более чем сотне отказов, большая часть из которых произошла в середине июня.

При этом ранее «Банкфаксу» стало известно об отказах от работы на грядущем голосовании по поправкам от членов комиссий Барнаула и представителей партии КПРФ, в том числе в Рубцовске. В качестве причины они указали, что опасаются за свое здоровье и здоровье близких из-за возможности заражения коронавирусом. По их словам, опасения подтверждаются текущей эпидемической обстановкой, которая, судя по ежедневному числу выявленных случаев, совсем не улучшается.

Напомним, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае стартовало уже 16 июня. С 25 по 30 июня пройдет голосование на участках и на дому, а также в электронном формате (возможно только для Москвы и Нижегородской области). Всероссийский день голосования пройдет 1 июля.

Также напомним, что отдельные члены избиркомов в России точечно отказываются от участия в грядущем плебисците. На данный момент несколько сотен членов подписали открытое письмо, в котором приводят мнение, будто проведение голосования может усугубить эпидемическую обстановку в России и подвергнуть опасности жизни людей. Преимущественно это сторонники либеральных оппозиционных движений из Москвы и Санкт-Петербурга. Представителей Алтайского края среди них нет.