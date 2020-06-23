«Не победим»: экс-министр оценил шансы Украины в войне с РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

В российско-украинской войне Киеву не победить, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. По его словам, это понятно, если посмотреть «на математику». Он также призвал прийти к консенсусу с Москвой, не теряя «ни капли украинских интересов». При этом шансы в случае войны с РФ на Украине оценивают чуть ли не ежемесячно.

Если случится война между Россией и Украиной, Киеву не победить, считает бывший глава украинского министерства транспорта и связи Евгений Червоненко. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Никогда мы ее [Россию] не победим Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — полагает бывший чиновник.

Червоненко добавил, что шансы Украины на «победу» можно просчитать математически, и они равны нулю.

Незадолго до этого вице-премьер правительства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ICTV оценил угрозу широкомасштабной войны с Российской Федерацией.

По его словам, возможностей для продвижения российских войск «вглубь Украины» он не видит, равно как и для широкомасштабной войны между двумя государствами. Причиной тому, добавил Резников — 350 тыс. украинских военных, которые «прошли испытание на восточном фронте».

При этом вице-премьер заявил, что урегулирование в Донбассе зашло в тупик из-за минских соглашений.

«Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например. (…) Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход», — добавил Резников.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны. Как сообщает «Московский комсомолец», так министр прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с РФ.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — заявил Шойгу в интервью.

По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне.

Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами. В середине сентября экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Украина не начинает войну с Россией.

Несмотря на частые заявления о России как о главном враге, украинские политики не пытались напасть на соседа. Турчинов сказал, что причина киевского бездействия состоит в том, что Украина боится России, потому что она имеет «второй в мире ядерный потенциал».

По словам экс-секретаря, после государственного переворота в 2014 году власти Украины ждали военной «поддержки» со стороны НАТО, однако ее не последовало. Теперь, утверждает Турчинов, Киеву необходимо заняться укреплением военной составляющей.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заявил Турчинов.

Отношения России и Украины ухудшились после того, как в Донбассе начались боевые действия, а Крым вошел в состав РФ в результате общенародного референдума на полуострове. Поддержали воссоединение более 90% жителей региона. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и «агрессии», при этом российская сторона отрицает и называет неприемлемыми подобные обвинения.

Российские власти заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет в Донбассе. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

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