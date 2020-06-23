​Путин выступит с новым обращением к нации

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступит с новым телеобращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, трансляция обращения начнется после 15:00. Выступление Путина окажется посвящено предварительным результатам борьбы с коронавирусом и ситуации в экономике.

«Телеобращение будет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что президент РФ планирует обратиться к россиянам и лично разъяснить смысл поправок, которые планируется внести в Конституцию РФ. Предполагалось, что это произойдет в один из дней после парада Победы, запланированного на 24 июня. Отмечалось также, что перед голосованием по поправкам у Путина запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.