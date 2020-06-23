Bloomberg: экономика Китая вступила в рецессию

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Экономика КНР вступила в рецессию, пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.
Согласно обзору CBB International, ВВП Китая снизился во II квартале в годовом выражении на 6,8%, что свидетельствует о начале рецессии в экономике, отмечают эксперты. Слабый мировой спрос является главным тормозом роста экономики КНР.
Отмечается, что также совсем незначительно улучшились по сравнению с I кварталом основные экономические показатели, такие как прибыль промышленных компаний, капитальные затраты и розничные продажи.
Власти Китая на фоне пандемии коронавируса не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году.
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