Жириновский подверг критике КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом пленарного заседания Госдумы подверг резкой критике решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию, и многие изменения отвечают требованиям самой компартии.

«Мы вместе были у президента, лидеры четырех парламентских фракций. Тот же [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов говорил о поддержке, их представитель работал в рабочей группе [по подготовке изменений в конституцию]. А сейчас начинают отходить в сторону. Это отвратительно, потому что они всегда лгали, с октября 1917 года по сегодняшний день», — цитирует ТАСС Жириновского.

«Все эти годы, XX век, обещали власть народу. Ну и где эта власть народу», — продолжил лидер ЛДПР.

Он напомнил, что среди поправок к конституции — закрепление индексации пенсий, нормы о социальной помощи, доступной медицинской помощи, запрет на минимальную зарплату ниже прожиточного минимума, запрет на отторжение территорий РФ, закрепление статуса РФ как правопреемницы СССР, страны — победителя в Великой Отечественной войне.

«Какие поправки им не нравятся? — поинтересовался Жириновский. — То, что они всегда предлагали, есть в поправках, так они против этого всего, это же варварство».

Источник