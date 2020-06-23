Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы 24 июня в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сергей Лавров
РИА «Новости»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой 24 июня в Москве, передает «Интерфакс» сообщение МИД РФ.
«24 июня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Лаврова с главой МИД Венесуэлы Арреаса», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД также отметили, что Хорхе Арреасой будет представлять свою страну на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров провел переговоры с главой МИД Египта по ситуации в Ливии
— Песков перечислил лидеров стран, которые приедут на парад Победы в Москву
Источник