Дело о стрелявшем по лодке с людьми экс-депутата обрастает странными подробностями

Выясняется, что в полицию поступил звонок о стрельбе из лодки, а потом уже по лодке.

Сегодня Приозерский городской суд вынес решение по делу экс-депутата муниципального образования в Санкт-Петербурге Ильи Русинова, который стрелял и тяжело ранил женщину. Как сообщил Следственный комитет Ленинградской области 47news, суд вынес решение о содержании под стражей Русинова на два месяца, то есть до 20 августа. Мера пресечения была избрана по просьбе следствия, возбудившего уголовное дело о покушении на убийство.

Конфликт произошел в минувшие выходные. Катающуюся на озере Любимовском в Ленинградской области на лодке семью обстрелял из гладкоствольного оружия экс-депутат, а ныне бизнесмен Илья Русинов. Тяжелые ранения получила молодая женщина. По счастью, находившиеся в лодке ребенок и отец семейства не пострадали.

Несмотря на то, что Русинов был допрошен, вразумительного ответа на вопрос, почему открыл стрельбу, следствие от него не получило. Примечательно, что комментировать ситуация отказались и потерпевшие.

«Мы пока ничего не будет говорить по этому поводу», — заявил муж пострадавшей журналистам «КП-Петербург».

Следователи пытаются разобраться, были ли знакомы потерпевшие с Русиновым, из-за чего на самом деле произошла стрельба. Появилась информация, что в полицию поступило два звонка. Сначала звонок с сообщением, что стреляют из лодки, потом поступило сообщение, что стреляют по лодке.

По предварительным данным СК, сидящие в лодке пытались отогнать налетевших чаек и, как рассказал полицейским муж потерпевший Марии Л., он использовал для этого игрушечный пистолет без пуль, но никакой игрушки при нем не оказалось. Неизвестно также, куда она делась?

Звуки стрельбы (?) якобы услышала жена экс-депутата Русинова и пожаловалась тому. Тогда он взял карабин и начал стрелять. При этом Русинов утверждает, что стрелял мимо лодки. Следователи не исключают, что перед выстрелами между людьми произошла словесная перепалка.

На следствии Русинов настаивал, что видел в руках сидящего в лодке мужчины пистолет, потому и открыл стрельбу. Как бы то ни было, но следствию придется разбираться в этом клубке противоречивых заявлений сторон.

Видео : СУ СК по Ленобласти