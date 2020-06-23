Ученые выяснили, почему люди теряют обоняние при коронавирусе

Как только вирус вышел за границы Китая, со многих государств начали поступать данные о том, что из-за вируса у людей пропадает обоняние. Этот симптом оказался весьма распространенным, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.После различных исследований ученые наконец-то получили полное понимание того, как вирус блокирует обоняние человека. Стоит отметить, что этот симптом характерен и для других инфекционных заболеваний, включая простуду.Возможность чувствовать запахи появляется сразу же, как только тот или иной вирус потихоньку нейтрализуется. Проблемы с обонянием связаны с заложенностью носа: ароматы попросту не доходят до рецепторов в носу. В некоторых случаях потеря обоняния может сохраняться месяцами или даже годами. В случае с коронавирусом ситуация совсем другая: у некоторых людей сложности исчезли так же быстро, как и появились. Всё происходит внезапно и без явных причин. У большинства пациентов не было насморка, а носом они могли нормально дышать.Как выяснили эксперты после анализа снимков компьютерной томографии, обонятельная расщелина, которая ответственна за улавливание запахов, блокируется опухшими мягкими тканями. Остальные участки носа функционируют нормально, поэтому люди и не замечают сложностей.Коронавирус, попав в организм, ищет рецепторы АСЕ2 на клетках, чтобы прикрепиться к ним. Помогает штамму белок TMPRSS2: именно за счет него вирус быстро проникает в клетку и начинает активно размножаться. Иммунная система сразу же реагирует, активизируются воспалительные процессы. Именно воспаление и является причиной невозможности уловить запахи.