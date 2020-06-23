Уровень воды в китайской плотине «Три ущелья» продолжает расти: в ближайшее время может произойти катастрофа

Ранее мы сообщали, что из-за сильных дождей реки Китая стали настолько полноводными, что угрожают населению в прибрежных городах. Сдерживающие конструкции, в том числе плотина «Три ущелья», не в состоянии уже держаться. В ближайшее время может произойти катастрофа, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на The Epoch Times.9 июня чиновники отчитались, что в плотине были снижены объемы воды: уровень понизился со 175 до 145 метров. Несмотря на подобного рода мероприятия, крупнейшая в мире плотина всё равно в опасности: согласно информации телеканала CCTV-2, уровень воды продолжает расти. Скорость притока воды не только сохранилась, но и увеличилась до 26,5 тыс. метров кубических (больше на 6 тыс. кубометров по сравнению с 19 июня). Известно, что сейчас уровень воды на 2 метра превышает крайнюю отметку. Осадков в этом году выпало на 6% больше, чем в прошлом. 148 рек находятся на грани выхода из своих берегов. В Госсовете КНР говорят о периоде половодья и перебирают все возможные варианты предотвращения катастрофы.Дожди не прекращаются на юге Китая, юго-западе и в центральных областях. Если осадки продолжатся, то противопаводковые сооружения точно не выдержат. За 49 лет уже случались сильные наводнения. Настоящая ситуация подобна прошлым событиям и уже достигает их уровня разрушения.Под угрозой находятся поселения в низовьях реки. Вода, если прорвет плотину, снесет поселения округов Ичан, Юэян, Ухань и Шанхай. Сооружение изначально было спорным, так как не отвечало всем требованиям безопасности. Некоторые эксперты призывают людей в зоне опасности покидать свои дома, пока власти разрабатывают план эвакуации. Все надеются на лучший исход событий.