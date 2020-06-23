Ученые выяснили, почему люди теряют обоняние при коронавирусе

После различных исследований ученые наконец-то получили полное понимание того, как вирус блокирует обоняние человека. Стоит отметить, что этот симптом характерен и для других инфекционных заболеваний, включая простуду.

Возможность чувствовать запахи появляется сразу же, как только тот или иной вирус потихоньку нейтрализуется. Проблемы с обонянием связаны с заложенностью носа: ароматы попросту не доходят до рецепторов в носу. В некоторых случаях потеря обоняния может сохраняться месяцами или даже годами.

В случае с коронавирусом ситуация совсем другая: у некоторых людей сложности исчезли так же быстро, как и появились. Всё происходит внезапно и без явных причин. У большинства пациентов не было насморка, а носом они могли нормально дышать.

Как выяснили эксперты после анализа снимков компьютерной томографии, обонятельная расщелина, которая ответственна за улавливание запахов, блокируется опухшими мягкими тканями. Остальные участки носа функционируют нормально, поэтому люди и не замечают сложностей.

Коронавирус, попав в организм, ищет рецепторы АСЕ2 на клетках, чтобы прикрепиться к ним. Помогает штамму белок TMPRSS2: именно за счет него вирус быстро проникает в клетку и начинает активно размножаться. Иммунная система сразу же реагирует, активизируются воспалительные процессы. Именно воспаление и является причиной невозможности уловить запахи.