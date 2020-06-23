Названо минимальное количество людей для колонизации Марса

Как оказалось, достаточно ста добровольцев, а если быть точными – 110. Построенная модель является универсальной и подходит для заселения абсолютно любой планеты, но Салотти опирался именно на Марс. Складывается впечатление, что расчеты были специально произведены для Илона Маска.

Математик определил не только оптимальное число колонизаторов, но и необходимые растения, подходящие условия обитания и рациональное разделение ресурсов. 110 человек были бы в состоянии основать колонию даже в самых жестких условиях.

В вопросе освоения планеты важны два фактора: реальная возможность выжить (адекватные природные условия) и способность каждого члена общины себя обеспечить. Между большим числом людей разделить ресурсы не так и просто.

О колонизации Марса задумывается не только Илон Маск, но только он предпринимает первые шаги к исполнению желаний. Миллиардер давно готовит космический корабль, который сможет доставить на Марс достаточное количество людей.

Пока что ученые не видят даже малейших шансов на успех, так как на Марсе нет абсолютно ничего для нормальной жизни: ресурсы придется доставлять из Земли, что не совсем рационально. В случае апокалипсиса на Земле, от которого все так хотят спастись на Марсе, источник ресурсов исчезнет. Человечество будет в любом случае обречено.