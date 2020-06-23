Прокуратура обязала алтайский Минздрав обеспечить бесплатную доставку сельчан гемодиализ

Решением Красногорского районного суда были удовлетворены исковые требования прокуратуры к Министерству здравоохранения Алтайского края. Ведомство защищало в суде права лиц, страдающих тяжелым заболеванием почек, которых власти отказались бесплатно доставлять в лечебное учреждение для проведения гемодиализа. Как установлено в ходе проверки, сельчанам приходилось трижды в неделю самим искать транспорт, чтобы добраться в больницу и остаться в живых, хотя эта обязанность возложена государством на конкретное ведомство.

Как уточнили в прокуратуре региона, обратившимся к прокурору жителям района в качестве одного из видов лечения требуется гемодиализ с периодичностью не реже трех раз в неделю. Данная процедура является для них жизненно необходимой, но проводится на значительном расстоянии от места жительства. При этом пропуск необходимой процедуры может привести к летальному исходу.

Тем не менее государственными учреждениями края заявителям было отказано в организации бесплатной транспортировки в больницу и обратно, хотя эта обязанность должна быть возложена на Министерство здравоохранения Алтайского края. В результате указанные граждане вынужденно добираются до лечебного учреждения в Бийск и обратно на личном либо попутном транспорте самостоятельно, за свой счет. По решению суда Минздрав все же обязали устранить данное нарушение. Указанное решение суда обращено к немедленному исполнению.