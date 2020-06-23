На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло

42 нових випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували на Волині за останню добу.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки захворювання на коронавірус:

Камінь-Каширський район – 9,

Ківерцівський район – 8,

м.Луцьк – 6, Луцький район – 1,

Ковельський район – 5,

Горохівський район – 5,

Маневицький район – 4,

Володимир — Волинський район – 1,

Любомльський район – 1,

Любешівський район – 1,

Рожищенський район — 1.

За останню добу одужало 2 особи. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканець Ківерцівського району та мешканка Рожищенського району).

Загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 553 особи. 54 випадки хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 375 випадків, в т.ч. 10 летальних;

• Луцький район – 141 випадок, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 293 випадки, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 244 випадки, в т.ч. 7 летальних;

• Володимир-Волинський район – 191 випадок, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 27 випадків;

• Камінь-Каширський район – 118 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 70 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Горохівський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;

• Любешівський район – 32 випадки;

• Турійський район – 30 випадків;

• Любомльський район – 29 випадків;

• Рожищенський район – 17 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Шацький район – 16 випадків;

• Локачинський район – 12 випадків.

За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 114 осіб, в тому числі за останню добу – 282 особи.