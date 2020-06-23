На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло

42 нових випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували на Волині за останню добу.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання на коронавірус:
Камінь-Каширський район – 9,
Ківерцівський район – 8,
м.Луцьк – 6, Луцький район – 1,
Ковельський район – 5,
Горохівський район – 5,
Маневицький район – 4,
Володимир — Волинський район – 1,
Любомльський район – 1,
Любешівський район – 1,
Рожищенський район — 1.
За останню добу одужало 2 особи. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканець Ківерцівського району та мешканка Рожищенського району).
Загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 553 особи. 54 випадки хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 375 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 141 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 293 випадки, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 244 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 191 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 27 випадків;
• Камінь-Каширський район – 118 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 70 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 32 випадки;
• Турійський район – 30 випадків;
• Любомльський район – 29 випадків;
• Рожищенський район – 17 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 16 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 114 осіб, в тому числі за останню добу – 282 особи.