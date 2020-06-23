40 новых случаев COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 271. Всего выздоровели 3 652 человека (+5 за сутки), 11 умерли, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным республиканского оперштаба, в РТ от коронавируса скончались 13 человек. Сегодня стало известно о новом случае смерти — умер житель Чистополя 1963 года рождения. Выздоровели 3108 человек, в том числе 17 за минувшие сутки. На лечении остаются 1150 человек.

Все новые случаи заражения контактные. 18 человек госпитализированы, 22 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 18, Набережные Челны — 8, Нижнекамский район — 3, Пестречинский — 2. По одному случаю в Атнинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тетюшском.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 3 человека, от 30 до 50 — 11, от 50 до 60 — 9, от 60 до 70 — 10, от 70 до 80 — 7.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 7 425 случаев заражения коронавирусом, из них 32,7% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 599 705 заболевших в 84 регионах. Выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 081), Московская область (504), Ханты-Мансийский АО (319), Челябинская область (258), Санкт-Петербург (220), Нижегородская область (216).