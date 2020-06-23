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Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

Эксперты отметили, что страх потребителей по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами оказался обоснованным.

Так, в филе девяти производителей из 15 был обнаружен хлороформ. При этом, исходя из концентрации вещества исследователи сделали вывод, что хлороформ мог попасть в филе из-за недостаточной очистки водопроводной воды на предприятиях.

Помимо этого в десяти товарах были обнаружены следы антибиотиков.

Уточняется, что эксперты анализировали продукцию стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. Их проверяли на предмет наличия антибиотиков, гормонов роста, влагоудерживающих компонентов, микробиологической безопасности и пищевой ценности.

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