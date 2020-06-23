Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам

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Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Левченко Павла Добродеева.

В своем послании он делает акцент на необходимости организовывать региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября 2020 года. На пост главы региона претендуют семь человек.

12 декабря 2019 года Левченко досрочно покинул пост по собственному желанию, временным главой Иркутской области был назначен Игорь Кобзев. Теперь статус досрочных выборов не дает Левченко возможности предлагать свою кандидатуру.

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