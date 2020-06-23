Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции Европы по «Северному потоку 2»

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Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп хотел пригрозить некоторым членам НАТО на саммите в 2018 году выходом из альянса, если те не откажутся от поддержки строительства российского газопровода «Северный поток 2». Об этом написал в своей книге мемуаров экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА «Новости».

«С нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России», — процитировал слова Трампа экс-советник в своей книге.

По словам Болтона, Трамп также заявил, что очень уважает альянс, однако обязательно выйдет из него, если европейские страны согласятся участвовать в российском проекте.

Бывший советник также добавил, что в день, когда он услышал от президента это заявление, сразу же связался с госсекретарем Майком Помпео, которому удалось убедить Трампа остаться в НАТО.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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