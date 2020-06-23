Прошел через ад: Виктория Боня рассказала о страшной болезни бывшего мужа

Алекс Смерфит, по словам его экс-возлюбленный, за два года превратился в скелет.

Виктория Боня со слезами на глазах рассказала, как последние два года бывший муж, отец ее единственной дочери Анджелины, Алекс Смерфит боролся за жизнь. Два года аристократ из Монако не знал, чем болеет. Именитые врачи лишь разводили руками и не понимали, почему Алекс буквально увядает на глазах.

«Прошел через ад. Страшно смотреть. Мы молились. Каждый раз, когда Анджелина загадывала какое-то желание… Я говорю: «Что ты загадала?». А она: «Чтобы мой папа поправился». Это было очень тяжело», — поделилась инста-дива с подписчиками.

Отчаявшись, Алекс стал искать ответы на вопросы в Интернете, нашел описание болезни, которая подходит под его симптомы, и стал лечиться. В итоге оказалось, что это болезнь Лайма. По словам Виктории, ее экс-возлюбленный был на волосок от того, чтобы не уже не поправиться. Мужчина занялся самолечением, что в итоге спасло его. Смерфит, пока болел, забросил все социальные сети. На днях он появился в Сети и поделился своей историей с другими людьми.

«Огромное количество людей не знают, с чем они столкнулись, получают неправильные диагнозы. […] Может быть, его история поможет кому-то», — сказала Боня.

Сын ирландского миллиардера, чтобы вылечиться, сел на безглютеную диету (отказ от продуктов, содержащих клейковину). Несмотря на то, что самое страшное уже позади, мужчина продолжает придерживаться диеты.

Напомним, Виктория Боня познакомилась с Алексом Смерфитом в Москве в 2010 году. В 2012 у них родилась дочь Анджелина, а в 2017 они расстались. Боня официально не была замужем за миллионером. После разрыва они все равно поддерживают дружеские отношения. Маленькая Анджелина часто бывает у папы, особенно сейчас, когда инста-дива переехала обратно из Лондона в Монако.

Для справки: болезнь Лайма – передаваемая клещами инфекция. На ранней стадии характерны такие симптомы как: жар, головная боль, кожная сыпь, усталость. Отметим, что ранее американский исполнитель Джастин Бибер признался, что перенес болезнь Лайма. Увидев фото похудевшего с сыпью на лице певца, многие подумали, что он увлекся запрещенными веществами, пока Бибер сам не сделал заявление о болезни.