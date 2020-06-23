«Российский атомный энергетический проект в Турции столкнулся с юридическим барьером»

Официальные лица приступили к строительству электростанции Аккую в 2018 году, которая должна стать первой атомной электростанцией Турции и должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году — к 100-летию Турецкой Республики.

Но инженеры и рабочие начали бить тревогу по поводу возможной ядерной катастрофы вскоре после её начала, и группа общественных организаций подала иск в турецкий суд с требованием остановить строительство.

В свою очередь суд в южной провинции Мерсин постановил в минувшую пятницу удовлетворить просьбу организаций о том, чтобы соответствующие министерства и Совет национальной безопасности (MGK) могли вмешаться в этот проект, сообщает Cumhuriyet.

Суд заявил, что дело будет передано в MGK, которая не обязана вмешиваться в строительство, но теперь может принять решение об этом. Адвокаты фигурантов дела также заявили, что российская электростанция может представлять угрозу национальной безопасности Турции.

Суд также дал зелёный свет просьбе организаций об участии в этом деле ряда турецких министерств, включая Министерство здравоохранения, Министерство финансов и казначейства, а также Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства.

Как эта последняя разработка будет реализована в амбициозном российско-турецком совместном предприятии, ещё предстоит выяснить, отмечает Ahval. Но это происходит в период сохраняющейся напряжённости между Анкарой и Москвой из-за провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где обе страны поддерживают противоборствующие стороны.

С февраля Анкара, поддерживающая определённые повстанческие группировки, перебросила в регион тысячи военнослужащих, а также военные грузовики и бронетехнику, включая танки, в то время как Москва, верный сторонник сирийского президента Башара Асада, продолжает поддерживать сирийских военных, указывается в статье.

Издание, напоминает, что Турция и Россия заключили соглашение о прекращении огня 5 марта, чтобы положить конец боевым действиям в провинции между поддерживаемыми Турцией силами и сирийскими военными после гибели по меньшей мере 33 турецких солдат в результате авиаудара правительства Сирии в Идлибе месяцем ранее.

Однако до этого казалось, что отношения Анкары и Москвы, казалось бы, пошли на поправку после дипломатического кризиса в 2016 году, когда Турция сбила российский самолёт вдоль сирийской границы, что побудило Россию смягчить жёсткие санкции против Турции.

Кроме того, Анкара и Москва имеют разногласия в поддержке сил в гражданской войне в Ливии.

Но разногласия в Сирии и Ливии не помешали двум странам сотрудничать в оборонной сфере.

Напомним, что Турция в прошлом году приобрела российские системы противоракетной обороны С-400, в результате чего Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями и приостановил участие Турции в программе строительства и эксплуатации новейших истребителей F-35.

Хотя Анкара ещё не активировала систему С-400, но пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в конце мая, что планы Турции по активации систем С-400 «в принципе» не изменились, несмотря на длительную задержку из-за вспышки COVID-19.

Между тем Анкара также ведёт переговоры с Москвой о покупке российских истребителей Су-35.