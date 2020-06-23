Жители отдаленных деревень Алтайского края уже делают свой выбор по Конституции

С 19 по 22 июня в труднодоступных населенных пунктах Чарышского района прошли досрочные голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Бюллетени для голосования по Конституции.

altai_terr.izbirkom.ru

Свое отношение к поправкам уже выразили жители населенных пунктов Аба, Машенка, Сосновка, Ивановка, Усть-Пихтовка, Малая Маралиха, Сваловка и Комендантка.

Голосование проходило с 7.00 до 18.00 ежедневно. К примеру, в Абе и Машенке из 71 фактически проживающего на голосование пришли около 50 человек. В Сосновке и Ивановке голосование прошло 20 июня.

На сайте избиркома Алтайского края отмечают, что мероприятие проводилось в тяжелых погодных условиях. Из-за непрекращающегося ливневого дождя голосование проводилось в салоне транспортного средства.

В итоге в Сосновке из 35 жителей села 28 проголосовали по поправкам в Конституцию. В Ивановке свое избирательное право реализовали 20 человек из 36.

Общее число досрочно проголосовавших составило 73% от фактически проживающего населения.

В краевом избиркоме подчеркнули, что для участников голосования были подготовлены места с необходимыми требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Каждому избирателю выдавали перчатки, маски, антисептики для рук, соблюдалась социальная дистанция. Членов избирательной комиссии сопровождали сотрудники полиции.

Досрочные голосования в удаленных населенных пунктов Алтайского края начались с 16 июня и продолжаются на сегодняшний момент в 29 районах. Среди них: Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Тальменский, Солонешенский, Красногорский, Заринский, Ельцовский.

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