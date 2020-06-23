Астролог назвала причину развода Асмус и Харламова

Астролог Василиса Володина проанализировала развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова и назвала причину их расставания. Поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся, так как многие считали эту пару очень гармоничной.

Причина развода Харламова и Асмус»Ещё одно расставание на ретро-Венере. Гарик Харламов (28.02.1981) и Кристина Асмус (14.04.1988) объявили о предстоящем разводе. По горячим следам поясняю, кого винить: неудачную дату брака, совместимость или ту самую Венеру», — отметила астролог.

Эксперт пояснила, что к гороскопу нужно относиться как к подсказке, а не как к «мечу Божьему».

В этой паре все было непросто — разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья . На примере Гарика — его Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце: «жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой). И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой еще и Венера — Марс воздушные)». Видим, что у Харламова в принципе сложный комплекс ожиданий от женщины: задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения, — объяснила Василиса Володина.

Она добавила, что к разводу супруги пришли именно сейчас из-за возрастания ретро-Венеры в Близнецах и солнечного затмения. Эксперт также пояснила, что о расставании Гарик Харламов и Кристина Асмус уже давно приняли решение, но объявили об этом из-за прошедшего затмения, которое и подтолкнуло их начать «новую главу жизни».

Адвокат раскрыл детали развода

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов расстаются с большим уважением друг к другу. Об этом заявил адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

«Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения», — заметил адвокат.

Он пояснил, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость». По информации адвоката, процесс начался примерно месяц-полтора назад, однако из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений пришлось взять паузу. Сейчас документы для развода, по словам Кучерена, готовы. Заявление будет подано в ближайшее время.

Развод Асмус и Харламова, последние новости

В соцсетях бурно обсуждают известие о разводе шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Многие россияне усомнились в искренности заявлений «звездной пары» и предположили, что «развод» актеров — это съемки юмористического Youtube-шоу Comment Out, где звезды должны оставлять случайный комментарий под последним постом в Instagram.

К слову, фильм «Текст» действительно получит продолжение – по мотивам картины снимут небольшой сериал, состоящий из пяти эпизодов. Асмус на съемки не взяли.

С мнением большинства россиян о разводе Кристины и Гарика согласна и главная сваха страны — ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Она отметила, что сегодня очень многие звезды «ловят хайп» на громких заявлениях.

«Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся», — заявила Сябитова.

О решении развестись Асмус и Хараламов одновременно сообщили на своих страницах в Instagram. По словам Кристины, это решение они приняли год назад, на него не повлияли ни фильм «Текст», ни кто-то на стороне, ни самоизоляция. Актриса отметила, что она с Гариком умели сохранить теплые отношения и будут вместе воспитывать свою шестилетнюю дочь Настю.