Анастасия Заворотнюк планомерно восстанавливается

В СМИ регулярно возникают противоречивые сообщения о ее состоянии здоровья. Поклонники искренне переживают за самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вынуждена бороться с тяжелой формой онкологического заболевания.

Состояние здоровья Заворотнюк сегодня, 23 июня 2020Буквально накануне стало известно, что медэксперты дали комментарий о возможности лечения Заворотнюк. Медики рассказали, что на данный момент появились новые лекарства, которые позволяют успешно бороться с раком. Благодаря использованию этих препаратов можно будет вылечить Анастасию от смертельного заболевания. Также врачи добавили, что муж актрисы попросил пока не применять новые технологии в лечении, потому что старый способ лечения дал хороший результат.

Эксперты заявили, что им удалось протестировать клетки Заворотнюк и с помощью этого они подобрали способ борьбы с раком.

Врачи говорят, что состояние актрисы улучшается с каждым днем, поэтому она скоро встретится со своими фанатами. Медики заявили, что актриса настолько окрепла, что в скором времени уже может вернуться к работе в кино. Семья Заворотнюк пока же никак не комментирует такие заявления врачей.

Анастасия Заворотнюк 23.06.2020, последние новости

Анастасия Заворотнюк, по информации источников, стремительно идет на поправку. Говорят, что в лечении звезды сериала «Моя прекрасная няня» наступил прорыв и болезнь актрисы полностью перешла в стадию ремиссии. «Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене», — заметил осведомленный источник.

Чуть ранее информацию об улучшении состояния Заворотнюк озвучила ее соседка по элитному поселку — певица Наташа Королева. Она также подтвердила сообщения о том, что дорогостоящее лечение и перенесенные Анастасией операции дали результат.

Напомним, первые сообщения о раковой опухоли мозга Заворотнюк появились в августе 2019 года. Ее семья долгое время не комментировала эту информацию, но позже косвенно подтвердила, что актриса прошла курс лечения и сейчас находится на реабилитации.