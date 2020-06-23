Названы предварительные сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Ученые рассчитывают, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в 2020 году. Продолжительность действия созданной в стране вакцины может превышать два года. Об этом пишет «Красная звезда» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александра Гинцбурга.«Чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а возможно и 70 млн доз данного препарата», — цитирует газета Гинцбурга.По его словам, руководство страны делает все, чтобы массовая вакцинация населения от вируса может началась предстоящей осенью.

Эксперт также рассказал, что вакцина будет вводиться дважды. «Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — пояснил Гинцбург.Россия не скрывает свои разработки по «ковиду», потому что делается это для всех. Российские специалисты неоднократно создавали спасительные вакцины. Чем занимаются иностранные специалисты — неизвестно.Видимо, западные политики намеренно замалчивают разработки, чтобы потом прослыть спасителями. Что ж, учитывая ту же американскую медицину, это вряд ли. Да и в такой ситуации, когда вакцина нужна всему миру, грех скрывать наработки, которые помогут миллионам.