23 июня не будет сокращенным рабочим днем

Роструд напомнил, что на этой неделе в России работают четыре дня вместо пяти. Поскольку 24 июня объявлен нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.

«Согласно подписанному указу, предстоящая среда будет нерабочим днем с сохранением зарплаты» — сказали в Роструде.

23 июня — сокращенный рабочий день или нетУточняем, что 23 июня не является сокращенным рабочим днем, поскольку он не является предпраздничным.

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ, в будний день перед нерабочими праздничными днями продолжительность рабочего времени сокращается на один час. К примеру, так было накануне Дня России. В четверг, 11 июня, россияне работали на один час меньше.

«Продолжительность рабочего времени 23-го июня останется прежней, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным», — поведали в ведомстве.

День проведения парадов Победы в российских городах — это не один из государственных праздников. Его нельзя расценивать как перенос на июнь Дня Победы — этот праздник мы отметили 9 мая даже с точки зрения закона. Однако тогда Парад не состоялся из-за высокой заболеваемости коронавирусом в стране – мероприятие перенесли на 24 июня, соответствующий указ президент подписал конце мая.

Выбор новой даты не случаен. В этот день в 1945 году состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.