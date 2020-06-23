Начальника управления лесами Алтайского края отпустили подписку невыезде после полного признания вины

Владимир Черных при задержании

Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных и экс-начальник отдела управления лесами по Белокурихинскому лесничеству Сергей Пухирев, подозреваемые в превышении должностных полномочий, полностью признали вину. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. Как уточнили в следкоме, в качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.

По данным СУ, им обоим предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Напомним, накануне следком официально подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении начальника управления лесами Минприроды Владимира Черных. По тому же делу проходит экс-начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Он уже был фигурантом другого уголовного дела о незаконных рубках и признан виновным, но суд всего лишь оштрафовал на 25 тысяч рублей с учетом признания вины.

В данном случае, по данным следствия, должностные лица в 2017 году в нарушение законодательства в сфере лесоохраны незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

Добавим, что факт противоправной деятельности подозреваемых был выявлен оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).