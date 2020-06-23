В Новосибирске после карантина открываются магазины

В Новосибирске возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, а также зоопарк и музеи. Соответствующая информация от местных властей появилось в публичной плоскости буквально накануне, 22 июня 2020 года.В Новосибирске карантин, до какого числа «С сегодняшнего дня разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров, независимо от их площади. Со среды разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер», — сказал глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областной администрации. Другие ограничения продолжат действовать до 30 июня 2020 года.Как рассказал директор зоопарка Андрей Шило, если до пандемии число посетителей в день составляло около пяти тысяч человек, то сейчас эта цифра будет в полтора раза меньше — около трёх тысяч посетителей. Запускать людей будут партиями, из расчёта, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек.

Прежнее решение о возобновлении работы непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. метров «принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии». При этом в регионе, даже по официальным данным, зафиксировано максимальное число положительных тестов за сутки — 109. Более того, два дня назад госпитализированы 142 пациента с подозрением на COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом.Вакцина от коронавируса может появиться не раньше января 2021 года — к тому моменту Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии планирует завершить доклинические испытания.