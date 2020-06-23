У громаді на Волині хочуть з двох шкіл зробити одну. ВІДЕО

У Ківерцівській ОТГ відділ освіти пропонує реформувати загальноосвітню галузь. Школи №1 та №5 об’єднають, — розповів Суспільному Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов.

У проєкті місцевих урядників йдеться:

«Впродовж 5 років гімназію міста Ківерці планують зробити початковою школою, у школу №4 проводити набір учнів 5-12 класів, школи №5 та №1 об’єднати для учнів 1-9 класів».

Директорка школи №5 Світлана Свиновей каже, що пропонували зробити корпоративний ліцей, у міськраді відмовили. Зі слів директорки наступного року у школу мали прийти 330 учнів.

«Батьки писали заяви, не знаю, як з ними поступити, коли вони писали на корпоративний заклад освіти, то думаю, що заяви маємо задовольнити», — каже директорка.

У школі №1 теж не раді об’єднанню, кажуть, що злиття шкіл погіршить виконання освітньої програми. У школі нині навчаються 256 учнів.

«Оптимізація каже, що 2 маємо об’єднати в один, а це 30 учнів у непристосованому приміщенні і ми не зможемо реалізувати «Нову українську школу», бо маємо створити 9 робочих зон, ми їх не створимо, тоді «Нова українська школа» іде в нас насмарку», — розповіла Суспільному директорка першої школи Світлана Люшук.

Проєкт рішення про реформування освіти у школах ухвалили на засіданні комісії міськради. Остаточне рішення прийматимуть на сесії.