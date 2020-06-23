Что нас ждет 23 июня: главное за три минуты

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Что нас ждет 23 июня: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов посетит спортивно-патриотической и допризывной центр подготовки молодежи «Патриот»
  • В КФУ запустят пилотное производство тестов на COVID-19
  • В Москве состоится заседание Центральной избирательной комиссии — на повестке вопрос о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
  • В Госдуме состоится пленарное заседание. В повестке — рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках в КоАП, которые меняют линейку штрафов за невозврат экспортной выручки. Также будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым граждане смогут банкротиться без суда через МФЦ. Ожидается также выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая представит депутатам годовой отчет Банка России за 2019 год
  • В Москве откроются заведения общепита, отменят ограничения на работу фитнес-клубов, бассейнов, загсов
  • На Москве-реке пройдет парад судов

Не забудьте поздравить:

  • Джаудат Миннахметов — генеральный директор ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ»
  • Алексей Дудов — генеральный директор ООО «380 Вольт»

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • РБК: Бывший губернатор-коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
  • «Известия»: В Госдуме предлагают увеличить число моногородов в стране
  • Экс-министр оценил шансы Украины на победу в войне с Россией

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Татарстану разрешили перейти на второй этап снятия ограничений
  • В центре Казани в следующем году изменят схему дорожного движения: часть дорог станут односторонними
  • Среда на этой неделе будет нерабочей
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