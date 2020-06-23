Что нас ждет 23 июня: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов посетит спортивно-патриотической и допризывной центр подготовки молодежи «Патриот»
- В КФУ запустят пилотное производство тестов на COVID-19
- В Москве состоится заседание Центральной избирательной комиссии — на повестке вопрос о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
- В Госдуме состоится пленарное заседание. В повестке — рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках в КоАП, которые меняют линейку штрафов за невозврат экспортной выручки. Также будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым граждане смогут банкротиться без суда через МФЦ. Ожидается также выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая представит депутатам годовой отчет Банка России за 2019 год
- В Москве откроются заведения общепита, отменят ограничения на работу фитнес-клубов, бассейнов, загсов
- На Москве-реке пройдет парад судов
Не забудьте поздравить:
- Джаудат Миннахметов — генеральный директор ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ»
- Алексей Дудов — генеральный директор ООО «380 Вольт»
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- РБК: Бывший губернатор-коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
- «Известия»: В Госдуме предлагают увеличить число моногородов в стране
- Экс-министр оценил шансы Украины на победу в войне с Россией
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