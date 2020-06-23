Адвокат объяснил, сколько Ефремов выпил перед аварией

Перед тем, как сесть за руль, устроивший смертельную аварию актер Михаил Ефремов выпил более 300 граммов водки. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» его адвокат Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов: последние новости сегодня, 23 июня 2020«Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение», — сказал защитник.

Ранее Пашаев говорил, что состояние артиста было связано со смертью его близкого друга. Этот факт он объяснил тем, что «неправильно понял Михаила и поэтому так истолковал ситуацию».

«Близкий друг Михаила находится в Украине. У матери его сожительницы случился инсульт и её экстренно госпитализировали в Склиф. Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью», — уточнял адвокат.

По словам Пашаева, Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи, так как была при смерти. При этом адвокат не отрицает, что Ефремов был пьян за рулем.

Обрисовано будущее Михаила Ефремова

Кинокритик Кирилл Разлогов рассказал, что ждет карьеру Михаила Ефремова после смертельной аварии. Эксперт считает, что не все громкие скандалы ведут к увеличению популярности.

После спровоцированной Михаилом Ефремовым аварии интерес публики к его персоне лишь увеличился, в связи с чем Кирилл Разлогов объяснил феномен черного пиара. Киновед считает, что часто деструктивное поведение или отклонения делают человека в глазах общественности “гением”, а известным людям публика склонна приписывать существование на грани. Чаще всего скандальность повышает популярность, чем пользовались голливудские знаменитости. Однако в середине XX века ситуация в России была абсолютно противоположна. Администрация контролировала любые действия и высказывания публичной личности, а при становлении ее за границей на родине о ней переставали упоминать. В настоящее время эпатажность может привести к краху карьеры.

Однако в случае Михаила Ефремова эксперт применяет первый случай. Из-за удавшейся популярности скандал может лишь способствовать успеху. При этом Кирилл Разлогов не может утверждать наверняка, что после настолько громкого скандала актеру повезет сохранить работу.

Смертельная авария произошла поздним вечером на Садовом кольце Москвы. Нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров умер утром 9 июня от кровопотери. Теперь артисту грозит до 12 лет колонии. Он помещен под домашний арест на два месяца.