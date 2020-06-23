В Новосибирске после карантина открываются магазины

В Новосибирске возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, а также зоопарк и музеи. Соответствующая информация от местных властей появилось в публичной плоскости буквально накануне, 22 июня 2020 года.

В Новосибирске карантин, до какого числа «С сегодняшнего дня разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров, независимо от их площади. Со среды разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер», — сказал глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областной администрации. Другие ограничения продолжат действовать до 30 июня 2020 года.

Как рассказал директор зоопарка Андрей Шило, если до пандемии число посетителей в день составляло около пяти тысяч человек, то сейчас эта цифра будет в полтора раза меньше — около трёх тысяч посетителей. Запускать людей будут партиями, из расчёта, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек.

Прежнее решение о возобновлении работы непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. метров «принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии». При этом в регионе, даже по официальным данным, зафиксировано максимальное число положительных тестов за сутки — 109. Более того, два дня назад госпитализированы 142 пациента с подозрением на COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом.

Вакцина от коронавируса может появиться не раньше января 2021 года — к тому моменту Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии планирует завершить доклинические испытания.