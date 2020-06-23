Харламов высказался о причинах развода с Асмус

Слухи о разводе российского шоумена Гарика Харлмова и актрисы Кристины Асмус ходят давно. Но вот Гарик через пост в Instagram заявил, что они расстались. Харламов заверил, что развод не связан со скандальным фильмом «Текст» и попросил не строить догадок.

«8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу», — написал Гарик на своей страничке в соцсети.

По его словам, сейчас идет бракоразводный процесс.

«Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких, — попросил Харламов. – А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь».

Кристина Асмус у себя в инстаграме также опубликовала пост, в котором подтверждает слова Гарика Харламова.

«Хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третии? в этом не виноват. Только мы сами. И это не хаи?п. Упаси Господь хаи?питься на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало меи?нстримом», – написала актриса.

Несмотря на отказ 32-летней Кристины Асмус и 39-летнего Гарика Харламова от комментариев о разводе, в сети появились подробности их расставания. В минувший понедельник супруги объявили в инстаграме, что решили расторгнуть брак, продлившийся восемь лет. Они сообщили, что расстаются мирно и будут дальше вместе заботиться о шестилетней дочери Анастасии.

Как пишет «Комсомольская правда», друзья пары получили сообщения с просьбой никак не комментировать развод. Однако один из приятелей Кристины и Гарика поделился некоторыми сведениями. По словам инсайдера, на которого ссылается газета, Асмус и Харламов договорились о том, что Кристина с дочерью останется жить в подмосковном доме, а Гарик переедет в московскую квартиру. В этом году единственный ребенок пары идет в первый класс частной школы, расположенной в загородном поселке неподалеку от дома.

«Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства — потемки»,- сказал журналистам источник из окружения звезд.