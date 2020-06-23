Обстановка в Сирии за минувшие выходные обострилась

Оперативная обстановка в Сирии за минувшие выходные резко обострилась. На севере Алеппо курды провели операцию, нанеся крупные потери протурецким боевикам. В Идлибе вспыхнули ожесточенные столкновения. В Хомсе произошел взрыв на нефтяном месторождении Арак. В Хасаке начались перестрелки между ВС САР и протурецкими силами. В Дераа подорвана колонна с сирийскими военными, пострадало свыше 20 солдат. В Дейр-эз-Зоре террористы «Исламского государства» совершили налет, убив и захватив в плен военнослужащих ВС САР. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.

Карта боевых действий в Сирии на сегодня, 23.06.2020, обзорКурдский оперативный центр «Оливковый гнев» 21 июня объявил, что его подразделения убили трех протурецких боевиков. Члены YPG атаковали пост в деревне аль-Нууман недалеко от города Аль-Баб, где захватили в плен, а затем казнили трех наемников Анкары.

Еще одна операция курдских партизан была проведена 19 июня. В селе Босуфан «Силы освобождения Африна» (ALF) атаковали опорный пункт формирования «Фейлак аш-Шам», убив 8 боевиков.

В ходе штурма члены ALF захватили четыре автомата АК, пулемет ПК, пулемет, РПГ-7, снайперскую винтовку М1895 и прицел ночного видения.

В результате удара беспилотника по городу Аль-Баб убит бывший эмир [губернатор] «Вилайят Ракка» «Исламского государства» Файз аль-Акал (псевдоним «Абу Саад аль-Шимали»). Инцидент произошел 20 июня. Налет был совершен в полдень американским БПЛА, так как для ликвидации террориста была применена ракета AGM-114R9X, более известная, как «Ниндзя-бомба».

Стоит отметить, что он свободно перемещался в турецкой зоне оккупации, так как имел поддельные документы члена протурецкого формирования, выданные на имя Ахмада Хусейна ад-Дарвиша. Вместе с ним погиб его младший брат Иззу аль-Акал.

На севере провинции Алеппо прогремел очередной взрыв в зоне контроля боевиков «Сирийской национальной армии». Один человек был ранен в результате взрыва самодельной бомбы в лагере Аль-Райан к северу от города Азаз. Как передает портал Step News, в результате был ранен один человек. Так называемая военная полиция СНА обвиняет в произошедшем «Отряды народной самообороны», на которых также возлагают вину за взрыв в городе Африн, который убил и ранил 12 человек два дня назад.

У Аль-Баба турецкие военнослужащие ранили десятилетнего мальчика. Как сообщает SOHR, военнослужащие спустили на ребенка собак, когда он приблизился к их базе в окрестностях города. В настоящее время мальчик с множественными укусами находится под наблюдением медиков в городском госпитале.

Последние новости Сирии от 23 июня

Как передает новостной агентство SANA, со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, в Сирии было зарегистрировано 15 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число заболевших выросло до 219 человек. В своем заявлении ведомство отметило, что новые случаи были выявлены у пациентов, ранее контактировавших с инфицированными. Общее число выздоровевших остается прежним – 83 человек, 7 человек скончались. Первый случай COVID-19 был выявлен в Дамаске 22 марта у приехавшего из-за границы гражданина.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на севере провинции произошло очередной междоусобное столкновение в рядах альянса «Сирийской национальной армии». По сообщениям местных источников, внутренний конфликт в «Дивизии Султан Мурад» привел к перестрелке с применением среднего и тяжелого вооружения у кольцевой развязки в городе Рас аль-Айн. Для урегулирования конфликта в город прибыли члены так называемой военной полиции «Сирийской национальной армии».

У города Аль-Баб турецкие военнослужащие ранили мирного жителя. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), жертвой стал десятилетний мальчик, который приблизился к одной из баз турецкой армии в окрестностях города, в ответ на что турецкие военнослужащие открыли предупредительный огонь, а потом спустили на него собак. По словам очевидцев, ребенка преследовало 15 собак. В настоящее время мальчик с множественными укусами находится под наблюдением медиков в городском госпитале.

Сотрудники военной полиции ВС РФ провели совместное патрулирование с турецкими коллегами в окрестностях поселка Дербасия. В составе конвоя бронированных автомобилей военнослужащие провели мониторинг обстановки вдоль участка трассы М-4 на севере провинции.

Сегодняшнее патрулирование на востоке Сирии впервые дошло до границы с Ираком — до побережья реки Тигр. Для обеспечения безопасности маршрута длиной в 100 км, от Камышлы до города Аль-Маликия, следовали российские военные вертолеты ВКС РФ, прикрывая бронемашины с воздуха.

Прибытие российских войск на границу с Ираком вызвало беспокойство в американских войсках, дислоцированных в районах добычи нефти и газа, что побудило их попытаться перерезать дорогу перед русским патрулем. Тем не менее попытка провокации американским силам не удалась.