Россияне задаются вопросом, будет ли 24 июня выходным днем

24 июня 2020 года пройдет Парад Победы, перенесенный из-за коронавируса. Согласно Указу Путина, это нерабочий день. На практике это означает, что он подлежит оплате.Выходной 24 июня или рабочий день в 2020 годуОтдыхать 24 июня, но без сокращенного накануне дня, будут россияне. На этот день запланирован Парад Победы, который Президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Стоит отметить, что этот день не является праздничным – свои выходные россияне отгуляли еще 9 мая. Поэтому вторник, 23 июня, будет обычным будним днем без сокращения на час.

Главные торжества в стране состоятся на Красной площади в Москве 24 июня. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли из-за эпидемиологической обстановки. В параде примут участие свыше 13 тысяч военнослужащих.Уже на следующей неделе, также в среду, 1 июля, россиян ожидает еще один нерабочий день – на него назначен референдум по поправкам к Конституции РФ. Ранее Владимиру Путину предлагали объединить два этих события, но он отказался. «Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны», – заявил глава государства.