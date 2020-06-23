В Москве с 23 июня возобновят работу детские сады

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте рассказал о новом этапе смягчения ограничительных мер в столице, который вступает в силу 23 июня. Согласно сообщению градоначальника, во вторник откроются:Рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи;Детские сады, библиотеки, учреждения социальной защиты населения;Туристические агентства (экскурсии по Москве остаются под запретом).

Кроме того, жители Москвы и гости столицы смогут вновь купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке, а также воспользоваться элементами общественной инфраструктуры (детские площадки, уличные тренажёры, скамейки).Также снимаются ограничения на работу туристических агентств. Это вызвано тем, что многие российские регионы открываются для внутреннего туризма. При этом в самой Москве проведение экскурсий пока остается под запретом.Проведение массовых мероприятий в Москве пока по-прежнему запрещено. Дальнейшее снятие ограничений будет происходить поэтапно в зависимости от развития пандемии.