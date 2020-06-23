Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выдачу ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Об этом говорится в документе Белого дома.

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.

«Президент принимает здравомыслящее меры поскольку мы оправляемся от воздействия коронавируса», — объяснили в Белом доме.

В Белом доме также отметили, что действие распоряжение Трампа может быть продлено и после 31 декабря.

«В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда будут рекомендовать любые изменения в случае необходимости», — говорится в документе.

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