Власти Москвы сообщили о новом этапе снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте сообщил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за COVID-19.

«Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», — написал он.

В частности, с этого дня откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того, отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, можно посещать детские площадки и уличные тренажеры, возобновляется работа турагентств.

Напомним, в Первопрестольной с 16 июня уже работают музеи и зоопарки. С 9 июня в театрах была разрешена репетиционная деятельность.

По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили 215 014 случаев заражения COVID-19.