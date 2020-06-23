Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на фрагмент выступления политика.

Лукашенко обратился к оппозиции с просьбой не занижать его рейтинг среди населения республики и не оскорблять.

Также он предложил оппозиционерам излагать проблемы непосредственно ему. «Послушайте, кроме меня их никто не решит, и (кроме) той власти, которая сегодня есть», — добавил он.

Президентский выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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