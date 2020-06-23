23 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Знамения Тимофея отмечается 23 июня 2020 года (дата по старому стилю – 10 июня). В православном календаре день посвящается памяти священномученика Тимофея Прусского, епископа.

Какой церковный праздник сегодня, 23.06.2020В это время случаются разные природные явления, которые люди рассматривают как предзнаменование чего-либо. Отсюда и пошло название праздника «Знамения».

Тимофей жил в городе Пруссе (Малая Азия) в IV веке. Когда он уже был епископом, за святость и чистоту жизни Господь наделил его умением исцелять смертельные недуги и совершать другие чудеса.

Однажды Тимофей излечил царя Арита, который уже не надеялся выздороветь и готовился умереть. В другой раз он безбоязненно отправился умертвить змея, который объявился недалеко от Вифинии и пожирал животных и людей. Силой молитвы и накинутым на морду покровом для освященного хлеба епископу удалось убить зверя.

Когда на римский трон взошел Юлиан, начались преследования христианской веры. Епископа арестовали и заточили в темницу. Там он продолжил проповедовать, несмотря на предупреждения правителя. Дважды Юлиан приказывал Тимофею прекратить поддержку и учения христиан, и дважды тот ослушался нечестивого царя. Правитель обозлился и приказал тайно в темнице отсечь епископу голову. Приходившие послушать Тимофея узнали о его смерти и вытребовали тело мученика, чтобы похоронить святые останки как полагается.

Православный праздник, какой сегодня, 23 июня

По церковному календарю 23 июня поминают мучеников Александра и Антонину, пострадавших в 313 году.

Антонину, родом из города Кродамна, во Фракии схватили, когда начались гонения христиан, и привели к правителю Фисту. Правитель, обещая ее сделать жрицей богини Артемиды, уговаривал отречься и поклониться языческим богам.

Когда дева мужественно отказалась от предложения, ее осудили и бросили в темницу. Александр — один из воинов правителя, решив спасти христианку, предложил ей бежать в его одежде.

Девушка понимая, что воину грозит смерть за неповиновение, отказывалась принять свободу такой ценой, но Александр уговорил ее.

Обнаружив в камере воина, тюремщики привели его к Фисту и пытками тщетно старались выяснить, где находится христианка.

В это время Антонина сама пришла на суд – мучеников предали жестоким пыткам, во время которых они скончались.