Власти не торопятся решать вопрос с амнистией к параду Победы 24 июня

Амнистия (греч. ???????? — забвение, прощение) — мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

Практика амнистирования граждан к юбилеям Победы в России случалась уже неоднократно и даже стала некой традицией. Соответственно, подобная мера ожидалась и к предстоящей дате 75-летия. Пакет документов по амнистии в 2020 году был направлен в Комитет Государственной Думы, но дальше этого ситуация не продвинулась. Сейчас на повестке дня другой вопрос — будет ли амнистия по уголовным делам в России к 24 июня, а именно ко дню проведения парада Победы.

В 2020 году амнистия будет в России или нет?Стоит отметить, что принятия решения по амнистии многие граждане ждали именно 9 мая, однако, не стоит забывать, что официально праздник перенесен на 24 июня.

Есть и другая сторона медали заключается в том, что следственные изоляторы в стране переполнены и амнистия могла бы хотя бы частично решить эту проблему. Некоторые политологи считают, что решение об отмене амнистии неправильное. Но стоит еще рассматривать и тот вариант, при котором решение по поводу амнистии может быть решено после спада эпидемии коронавируса. В любом случае, на данный момент решение по поводу роспуска некоторых заключенных не обсуждается. При появлении новой актуальной информации, на нашем сайте появится соответствующее уведомление.

Амнистия к 24 июня к параду Победы, стоит ли ждать?

Совет по правам человека неоднократно говорил о потребности проведения очередной амнистии. Более того, предоставлялись действенные проекты, которые странным образом не отметила Госдума, где заявляли, что проекты отсутствуют как таковые, но инициатива освободить часть заключенных действительно рассматривается.

Действительно в этом и основной смысл отсутствия возможности действительно освободить заключенных, как говорят в Думе.

Наряду с этим не только проблемы с принятием соответствующих законов и нормативов могут стать решающими, но и конкретная эпидемиологическая ситуация. Стоит ли сомневаться в том, что на данный период в тюрьмах есть заражения и, более того, статистику легко корректировать, учитывая распространенный в заключении туберкулез и подобные заболевания?

Осенью количество зараженных людей может только увеличиться и, соответственно, еще больше распространиться в тюрьмах и зонах.

Кто может рассчитывать на амнистию

Как говорит адвокат Анатолий Клейменов, под амнистию могут подпасть люди, которые совершили незначительные правонарушения. Например, такие, которые совершили мелкую кражу, либо занимались вырубкой лесных насаждений. Эти люди, которые потенциально не представляют опасности для общества или представляют несущественную опасность, могут выйти на свободу.

Если говорить о законодательной инициативе, то таковая поступала от партии ЛДПР. В этом документе не говорится об уголовных статьях, то есть амнистия не затрагивает уголовную юстицию. Подобная практика, в целом, является вполне разумной.