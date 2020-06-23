Проект петербургского художника победил в конкурсе на памятник врачам, борющимся с COVID-19

Всего победителями конкурса стали три проекта.

Работа «Красная дверь» петербургского художника Дмитрия Силинского заняла первое место на всероссийском конкурсе на лучший вариант памятника врачам, которые борются с коронавирусом.

Красный крест — символ скорой помощи. Дверь — выход из самоизоляции

Первое место с Силинским разделили Дмитрий Пермяков с работой «Три врача» (Нижний Новгород) и Евгений Павлючевский с монументом «Камень с бронзой» (Волгоград). Организаторы подчеркнули, что победители не делят места, все они — равнозначны. Выигрыши авторов составили по 100 000 рублей.

Проектом Силинского «Красная дверь» уже заинтересовался арт-центр «Аврора». Также интерес к проектам проявляют и в других городах, в частности планируется поставить памятник врачам в Махачкале. Первый памятник собираются открыть 5 октября 2020 года — в Международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

Всего на конкурс поступило 346 заявок. После было отобрано 120 работ. По регламенту конкурса, организаторы отобрали 10 проектов и уже из них жюри выбрало победителей. Также эскизы проектов планируется отправить в другие страны, чтобы сделать акцию международной.

Проекты были присланы со всей территории России, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга. Есть несколько проектов из Белграда, Хельсинки и Риги, с острова Родос. В конкурсе участвовали как профессиональные деятели, так и любители. Самому юному участнику нет и 10 лет.

Напомним, что в начале мая болельщики «Спартака» устроили на пустом стадионе перфоманс в честь врачей-героев. А в Индии медиков поблагодарили, разбросав с вертолетов миллионы лепестков роз.

Столь из ряда вон выходящее для планеты событие как пандемия вдохновила и многих художников на необычные перфомансы. Например в марте 2020 года иранский современный художник натянул медицинскую маску на самое высокое здание в стране — телебашню в Тегеране. Правда сделал он это с помощью компьютерных технологий.

А в апреле известный бразильский уличный художник Эдуардо Кобра создал эффектное полотно — молящиеся дети разных конфессий в масках на лицах. В своей картине художник говорил о преодолении социальной отчужденности из-за изоляции при помощи единства перед общей проблемой.

В июне испанский художник Хуан Лусен создал еще более драматичной полотно. Оно посвящено тем, кто не успел попрощаться — бабушкам и дедушкам, умершим от коронавируса в больнице, не успевшим обнять детей и внуков в последний раз.

Врачи с наступлением пандемии COVID-19 стали бойцами передовой линии фронта. В апреле президент России Владимир Путин распорядился ввести специальные ежемесячные выплаты для медиков, которым приходится иметь дело с коронавирусными пациентами. На это выделили свыше 45 миллиардов рублей.

Однако вскоре врачи, фельдшеры и медсестры начали жаловаться, что деньги до них не доходят. Также возник конфликтный вопрос: все ли медики, заходившие в «красную зону» должны получать надбавки или только те, кто проработал там определенное число часов.

Позавчера, 20 июня, было решено продлить выплаты до осени.